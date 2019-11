_road movie o objevování vlastních kořenů / když třináctiletý Yao uteče z domova, aby se o 387 km dál setkal se svým oblíbeným hercem, který přijíždí poprvé do země svého původu, je to jen začátek jejich cesty / v hlavní roli Omar Sy



Francie / Senegal, 2018, 104 min, od 12 let

Třináctiletý Yao žije ve vesnici na severu Senegalu a je ochotný udělat vše pro to, aby se mohl setkat se svým hrdinou, kterým je Seydou Tall, slavný francouzský herec. Seydou je pozvaný do Dakaru, aby tam představil svou novou knihu, a po prvé navštíví zemi, ze které pochází. Aby si mladý Yao splnil svůj sen, naplánuje útěk a sám překoná 387 kilometrů, které ho dělí od hlavního města. Herec je dojatý jeho odhodlaností a rozhodne se doprovodit chlapce zpět domů. Na prašných a nejistých senegalských cestách však Seydou pochopí, že se přibližuje nejen k chlapcově vesnici, ale zároveň ke svým kořenům...