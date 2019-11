Ben Poole Trio

Kytarista a zpěvák Ben Poole je novým příslibem britské bluesové školy, jeden z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech objevil. Dokonce ani jeho hrdinové, se kterými měl tu čest hrát na jednom pódiu (Jeff Beck, Gary Moore a John Mayall), nešetří pochvalami. Zdá se, že tento ani ne třicetiletý mladík má opravdu velmi slušně našlápnuto. Jeho nahrávky svědčí o tom, že máme co do činění s budoucností evropské blues-rockové scény. Například nejprodávanější evropský kytarový časopis “Total Guitar” Bena označil za “kytaristu, kterého stojí za to sledovat”. Jeho jméno se objevilo v anketě British Blues Awards poprvé již v roce 2012 a o rok později reprezentoval Spojené království v soutěži “European Blues Challenge” v Berlíně, kde skončil jako třetí…

Na svém kontě má tři nosiče. První “Everything I Want” vyšel již v roce 2010 a produkoval ho známý kytarista Bernie Tormé. Jako druhý vyšlo CD s názvem “Let's Go Upstairs”, na jehož produkci se podílel slavný Isaac Nossel (Jack Bruce, Denny Laine aj.). Třetí nosič vyšel v roce 2016 a obsahuje nahrávky pořízené v průběhu koncertu v londýnské Royal Albert Hall. Všechna tři alba svědčí o tom, že máme co do činění se zajímavým skladatelem, vyzrálým instrumentalistou a soulově a bluesově procítěným zpěvákem.