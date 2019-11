B5 Inspirace ptačím světem

Skladby tohoto koncertu spojuje trochu nezvyklé téma. Podtitul večera by mohl znít „ptačí koncert“. Na úvod zazní nejznámější skladba nedávno zesnulého finského skladatele Eunojuhaniho Rautavaary Cantus arcticus z roku 1972, do níž autor zakomponoval i nahrávku ptačího zpěvu pořízenou v blízkosti polárního kruhu a na rašeliništích v severním Finsku. Následovat bude Peacock Tales (Pávovo vyprávění) z pera Švéda Hillborga. Tento klarinetový koncert je ozvláštněn sólistovou „ornitologickou“ taneční kreací.

Po severských ptácích a pávovi přijde na řadu Dvořákův Holoubek, jedna ze čtyř symfonických básní, které autor vytvořil na námět Erbenovy Kytice. Závěr pak bude patřit suitě z baletu Pták Ohnivák, jehož děj zpracovává ruskou lidovou pohádku. V době svého uvedení (1910) sklidil balet nečekaný úspěch jak u publika, tak u kritiků. Autorovi samotnému se ale zdál příliš zdlouhavý, vytvořil proto několik verzí baletní suity, která je dnes prováděna častěji než samotný balet.

Program:

Einojuhani Rautavaara

Cantus arcticus op. 61 (Koncert pro ptáky a orchestr)

Anders Hillborg

Koncert pro klarinet a orchestr (Peacock Tales)

Antonín Dvořák

Holoubek op. 110

Igor Stravinskij

Pták Ohnivák, suita z baletu

Účinkující:

Karel Dohnal – klarinet

– klarinet Janáčkova filharmonie Ostrava

Petr Popelka – dirigent

Klasika ve filmu

Rautavaarův Cantus Arcticus konkrétně 3. věta Joutsenet muuttavat (Pohyb labutí) zaznívá ve filmu

K zázraku (To the Wonder, 2012).

Stravinského Pták Ohnivák je u filmařů oblíbenější. Objevil se ve filmu Fantasia (2010), Prostřihy (Short Cuts, 1993 -Berceuse) a v Kubrickově Osvícení (The Shining, 1980 – Finale).