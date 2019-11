B4 Hudba Severu

Na tomto koncertě se scházejí dva Seveřané (Nor Edvard Grieg a Finka Kaija Saariaho) a Angličan (Edward Elgar). Večer orámují Griegovy orchestrální suity Peer Gynt, vytvořené z původní scénické hudby k Ibsenově dramatu. O zkomponování hudby požádal Ibsen Griega v roce 1874. Premiéra se uskutečnila o dva roky později v Oslu a byla odměněna nadšenými ovacemi publika. Střední část koncertu bude patřit skladbám pro violoncello, které provede jeden z nejpovolanějších – německo-kanadský violoncellista Johannes Moser.

Nejprve to bude koncert pro violoncello Edwarda Elgara, který se řadí k nejrozsáhlejším dílům svého druhu. Druhý violoncellový koncert je téměř o století mladší, vznikl v roce 2006 a jeho autorkou je finská skladatelka žijící v Paříži Kaija Saariaho. Její hudba přináší všechno, co si představíme pod spojením žena-skladatelka, tedy barvy, citovost, jemnost, lyriku. „Moje hudba je psaná pro uši. Není třeba ji intelektualizovat. Jen musíte sami sebe nechat vstoupit dovnitř,“ řekla v jednom z rozhovorů autorka.

Program:

Edvard Hagerup Grieg

Peer Gynt, orchestrální suita č. 2 op. 55

Edward Elgar

Koncert pro violoncello a orchestr e moll op. 85

Kaija Saariaho

Notes on Light

Edvard Hagerup Grieg

Peer Gynt, orchestrální suita č. 1 op. 46

Účinkující:

Johannes Moser – violoncello

– violoncello Janáčkova filharmonie Ostrava

Gabriel Bebeselea – dirigent

Klasika ve filmu: Griegův Peer Gynt, orchestrální suita č. 1 op. 46

Kniha života (The Book of Life, 2014 – I. Morning Mood)

Love, Honour and Obey (2000 – I. Morning Mood)

Kainova výchova (Raising Cain, 1992 – I. Morning Mood)

96 Souls (2016 – II. The Death of Aase)

Affliction (1997 – II. The Death of Aase)

Sin compasión (1994 – II. The Death of Aase)

The Trust (2016 – II. The Death of Aase)

Detroit Rock City (1999 – IV. In the Hall of the Mountain King)

Films That Suck (1999 – IV. In the Hall of the Mountain King)

Vrah mezi námi (M, 1931 – IV. In the Hall of the Mountain King)

Obchodník s hrůzou (Needful Things, 1993 – IV. In the Hall of the Mountain King)

Miliónový závod (Rat Race, 2001 – IV. In the Hall of the Mountain King)

Scratch (2001 – IV. In the Hall of the Mountain King)

Trollové (Trolls, 2016 – IV. In the Hall of the Mountain King)

Elgarův Koncert pro violoncello a orchestr e moll op. 85

Hilary and Jackie (1998)

La Cérémonie (1995)

Lék pro Lorenza (Lorenzo’s Oil, 1992 – II. Lento. Allegro molto, II. Lento. Allegro molto)

The Boy II (2016 – IV. Allegro. Moderato. Allegro ma non troppo)