Příměstské lyžařské tábory

Na období jarních prázdnin jsme pro děti opět připravili příměstské tábory se zaměřením na výuku lyžování.

Výuka lyžování u nás probíhá v dětském lyžařském parku s lanovým vlekem, a to ve skupinách, do kterých jsou děti zařazeny dle jejich dovedností a věku. Dítě pokračuje na veřejné sjezdovce ve chvíli kdy umí bezpečně zastavit a zatočit v pluhu. Pokud některé z dětí postupuje ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, je podle možností přeřazeno do vyšší skupiny. Výuka lyžování je prokládána hrami na sněhu, přestávkami se svačinkou a teplým čajem po celou dobu. Poslední den proběhne lyžařský závod, který je přizpůsoben aktuálním dovednostem dětí. Každé dítě bude odměněno.

Srdečně zveme rodiče i prarodiče na páteční závod.

Termíny 2020: