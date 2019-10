M3 Novoroční koncert

Předehra k Bernsteinově opeře, suita z Prokofjevova baletu a Korngoldův Houslový koncert, to je stručný popis letošního Novoročního koncertu. Leonard Bernstein má na svém kontě celou paletu skladeb od baletů, symfonií až po písně či scénickou hudbu. Chtěl však napsat „velkou americkou operu“, tento cíl se mu podařilo splnit v roce 1956, kdy vznikla opereta Candide, založená na Voltairově satirické novele z roku 1759.

Ve skladbě brněnského rodáka Ericha Korngolda, který od čtyř let žil ve Vídni a závěr života strávil v USA, nelze přeslechnout, že se skladatel dlouhodobě zabýval filmovou hudbou (ve spolupráci s Warner Brothers vytvořil 17 kompozic pro filmy – dva z nich, Anthony Adverse a Dobrodružství Robina Hooda, získaly Oscara). A snad je to právě ona přímočarost a obraznost, co dílu přineslo takovou oblibu mezi nejlepšími světovými houslisty.

Jedním z nich je nepochybně i Jiří Vodička, který v lednu 2019 převzal ocenění za sólistický výkon Classic Prague Awards. Cenu získal za interpretaci Introdukce a ronda capricciosa pro housle a orchestr francouzského skladatele Camilla Saint-Saënse a za fantazii pro housle a orchestr Carmen od Španěla Pabla de Sarasateho na Novoročním koncertě České filharmonie 2018. Šéfredaktor magazínu Harmonie Luboš Stehlík v recenzi tohoto koncertu napsal, že Vodičkův výkon mu způsobil maličký šok. „Jak zahrál Sarasateho fantazii Carmen a zvláště Introdukci a rondo capriccioso Camilla Saint-Saënse, mě uzemnilo. Bylo to totiž téměř ve všech parametrech lepší nežli provedení leckterých světem oslavovaných houslistů i houslistek, jež jsem slyšel v Praze, v cizině nebo na nahrávkách.“ Třicetiletý Jiří Vodička je koncertním mistrem České filharmonie, sólistou a komorním hráčem. První soutěže vyhrál už v dětství, roku 2008 pak přivezl první a druhou cenu ze soutěže Young Concert Artist konané v Lipsku a New Yorku.

V závěru Novoročního koncertu vyslechneme suitu z baletu Romeo a Julie na motivy stejnojmenné tragédie Williama Shakespeara z dílny Sergeje Prokofjeva, který instrumentální či klavírní suity vytvořil téměř ze všech svých oper a baletů a dokonce i z hudby k filmům.

Program:

Leonard Bernstein

Candide, předehra k operetě

Erich Wolfgang Korngold

Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35

Sergej Prokofjev

Suita z baletu Romeo a Julie

Účinkují: