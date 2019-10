Hodina duchů

Duchové mají stejné problémy jako my…

Duchařská hudební komedie o tom, že každý vždycky sklidí po právu to, co zasel, ale že nikdy není pozdě se napravit. Nikdy, ani po smrti. Jenže to není jen tak. Zjistíme, že i v nebi se honí kariéra, a i úředník se chce dostat výš. Ale nebojte, rozuzlení je šťastné, i když velmi překvapivé.