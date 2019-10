Jak to bylo

Pavla Gajdošíková – Olinka

Michal Sedláček – Vláďa

Lenka Jaborská – scénář, režie

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Vánoce se kvapem blíží a jako každý rok jsou Vláďa s Olinkou napnutí, co objeví pod stromečkem. Jednou byla jejich zvědavost natolik k nevydržení, že porušili všechna vánoční pravidla a pustili se do hledání dárků. Co našli a jak to celé dopadlo? To se dozvíte v našem vánočně naladěném koncertu.