Dětská Liga mistrů s Barošem a Jankulovskim

Přestože oficiální Liga mistrů je už v plném proudu, v ostravském Outlet Arena Moravia malá Liga mistrů právě startuje. Outlet Arena Moravia ve spolupráci s FC Baník Ostrava pořádá 1. ročník malé Ligy mistrů pro fotbalisty ročníku 2009 a mladší. Fotbalový turnaj se koná pod záštitou a za účasti dvou vítězů Champions League Milana Baroše a Marka Jankulovského v neděli 27. října od 8:30 do 14:00.

Součástí akce bude i bohatý doprovodný program plný zábavy a soutěží pro děti i dospělé. Do malé Ligy mistrů se mohou přihlásit tříčlenné týmy, které splňují věkovou kategorii rok narození 2009 a mladší. Pro účast v turnaji stačí pouze vyplnit přihlášku a zvolit si jméno svého oblíbeného světového fotbalového klubu, za který bude tým v turnaji vystupovat. Ostravská malá Liga mistrů bude probíhat na travnaté ploše v areálu Outlet Arena Moravia, kde bude připraveno celkem 5 fotbalových hřišť s malými brankami. Turnaj se bude pořádat za každého počasí a v případě deště budou pro návštěvníky připraveny zastřešené lavice k sezení. Patrony fotbalového turnaje pro mladé fotbalisty jsou dvě baníkovské hvězdy Milan Baroš a Marek Jankulovski. Malá Liga mistrů bude rozdělena do dvou kategorií podle věku. Milan Baroš se stane patronem starších fotbalistů ročníku 2009 a níže a Marek Jankulovski bude patronem mladších fotbalistů ročníku 2011 a níže. Autogramiáda a focení s fotbalovými vzory bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v areálu OAM. Na vítěze turnaje čeká věrná kopie poháru Ligy mistrů a zarámovaný dres Liverpool F. C. nebo AC Milán s podpisem Milana Baroše nebo Marka Jankulovského, který bude vyhlašovat vítěze turnaje. Navíc pokud vítězný tým hráčů bude registrovaný v kterémkoliv reálném klubu, získá pro svůj klub jako trofej pět zbrusu nových fotbalových míčů značky Adidas. Pro všechny účastníky budou připravena na památku trička s turnajovým potiskem. Baník Ostrava je jediný český fotbalový klub, který ve své historii vychoval dva vítěze Ligy mistrů, patrony ostravské malé Ligy mistrů.