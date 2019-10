Fantazie na kolečkách - Ostrava

Oblíbený bavič dětí i dospělých Michal Nesvadba a televizní skřítkové František, Fanynka, Bafík a Zeleňour se Žluťounem a šicími stroji, rozjedou na jaře jedinečnou show pro malé i velké diváky. V osmi městech se během roku 2020 představí s pohádkovým dvouhodinovým představením ve stylu muzikálové revue ve velkých sportovních halách.

Velkolepá rodinná show s podtitulem Záhada mizejících hraček pobaví děti od tří let, ale i jejich starší sourozence, rodiče či prarodiče. Pohádkově akční děj a boj dobra a zla je naplno vtáhne do příběhu záhadně mizejících hraček. Jde o Michalův autorský projekt, který je ryze český a k jehož vzniku přizval své kolegy z branže. Máme se jistě na co těšit. Ve výpravně-poetické revue Fantazie na kolečkách, v jejímž autorském týmu se vyjímají jména jako Lumír Olšovský (režie), Ondřej Gregor Brzobohatý (hudba) či Pavel Strouhal (choreografie) nebo Tomáš Váňa (režie filmu), vystoupí čtyřicet účinkujících na kolečkových bruslích, koloběžkách, kolech, jednokolkách, tříkolkách, kolonožkách nebo ve šlapacím autě. Mezi nimi i mistři světa, Evropy ve freestyle na koloběžkách, na in-line bruslích nebo na kolech, ale i vítězové soutěže Česko Slovensko má talent.

Chybět nebudou ani originální Michalovy vynálezy nebo unikátní laserová kouzla v podání Lasermana. V příběhu záhadně mizejících hraček nakonec epochálně zvítězí dobro nad zlem a veselý svět skřítků, kteří jsou kolem Vás a ani o nich nevíte, zůstane navždy kamarádem všech dětí na světě.