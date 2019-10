Vodácký večer | Festival Ozvěny

MORAVICE – CHORVATSKÉ ŘEKY – SALZA: Od vody pro začátečníky k divoké vodě… Petr Krtek Přeček

Jak začít s vodou a s kým? Jaké nástrahy a zajímavosti nás mohou překvapit? Na co bych se měl připravit? O tom a více se dozvíte v přednášce snadno dostupných řek v Česku, ale i v zahraničí.

RUMUNSKO – MARAMURES/ WASER: expedice s kolo-sáňkami nespoutanou divočinou – Svatopluk Vajter

Vyprávění o zajímavém splutí nedostupné řeky Waser. Jak probíhaly přípravy, cesta, ale i přechod pohoří „na těžko“ za našim cílem. Jaké příhody se nám udály?

SJEZD ŘEKY COLORADO – Petr Goldmann

Colorado (anglicky Colorado river, španělsky Río Colorado) znamená Barevná řeka. Je to řeka na jihozápadě Severní Ameriky převážně v USA, kde protéká státy Colorado, Utah, Arizona, Nevada, Kalifornie. Dolním tokem zasahuje do Mexika. Povodí má rozlohu 635.000 km2. Je dlouhá 2.740 km. My jsme v březnu 2017 na třítýdenní výpravě spluli jedinečných 450 km, 600 metrů klesání, přes 130 peřejí řeky protékajícím Grand Canyonem.