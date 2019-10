Pavel Svoboda: Nepál – 46 dnů na treku

Přednáška z velké cesty „Napříč Asií“ – sedm měsíců dobrodružství na trase Moskva – Bangkok.

Jaké to je vyrazit pěšky na 46 dnů dlouhý horský trek v Himálajích?

Byl to bláznivý nápad. Je to příběh o lidské svobodě v drsných velehorách i o desítkách setkání s přátelskými Nepálci a jejich ušmudlanými dětmi. Vyrazíme deštným pralesem k páté nejvyšší hoře světa Makalu (8463 m). Vítají nás neturistické vesnice, usměvaví lidé, ale i neuvěřitelná materiální bída. Návštěva zapadlých škol i vesnické slavnosti, kde se rituálně obětuje prase a pálenka rakší teče proudem. Je po turistické sezóně, přichází zima. Divoké mrazy vyhnaly davy turistů ze stezek pod nejvyšší horou světa Mt. Everestem. Velehory, ledovce, jezera Gokyo, osmitisícovky Cho Oyu, Lhotse, Everest. Zasloužený odpočinek v nepálské nížině, několikadenní sloní festival, divoký nosorožec přímo ve vesnici! Lidé jezdí do Nepálu kvůli horám a vrací se kvůli lidem. Je to láska na celý život.