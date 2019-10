Arakain - Ostrava

Arakain vyrazí na podzimní turné s novým CD Legenda české metalové scény, kapela Arakain, vyráží na své podzimní turné a hned s novým CD! To přichází tři roky od vydání poslední řadové desky ARAKADABRA a fanoušci jej tak budou moci na koncertech tour slyšet poprvé v jeho live podání. Zároveň v rámci každého koncertu bude CD i pokřtěno. Každopádně dojde i na nejoblíbenější songy z bohaté diskografie kapely.

Turné, které odstartuje 18. října v Plzni celkem čítá 7 zastávek. Zakončeno bude 15. listopadu na tradičním místě v Polné u Jihlavy. Kapela Arakain, která na naší hudební scéně nepřetržitě funguje již 37 let dokazuje, že stále má co nabídnout a rozhodně se do metalového důchodu nechystá.