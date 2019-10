Volné pokračování kultovní one man show „Caveman“, ale tentokrát v podání „jeskynní ženy“.

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.

Autor:

Emma Peirson

Režie:

Irena Žantovská

Hrají:

Daniela Choděrová