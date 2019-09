Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno proti.



Divadlo Ungelt, Praha

Hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Vincent Navrátil / Vladimír Pokorný



„Hlavní téma této hry je svědomí, a jak s ním neopatrně zacházíme, a které i přesto určuje celý náš život. Jak žijeme, jak vypadáme, co k sobě přitahujeme… A to mě nutí k zamyšlení a zároveň mě to něco naučilo.“ (Tatiana Vilhelmová)



„Skleněný strop je další z lahůdek Divadla Ungelt. Člověk už po prvním přečtení ví, že drží v ruce něco, co prostě stojí za to.“ (Jiří Langmajer)



„Skleněný strop jsme vybrali přímo na tělo Tatianě Vilhelmové, která je ve vrcholné profesní formě. Krásný mnohovrstevnatý text je ideální pro hlubinnou hereckou práci a vyžaduje zralé charakterní herce. Právě takové jako je Tatiana či Jiří Langmajer, který byl pro roli jejího dávného milence okamžitá a jasná volba.“ (Pavel Ondruch)