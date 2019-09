Vždy první pondělí v měsíci můžete v naší knihovně shlédnout vybraný film z filmového festivalu JEDEN SVĚT! Tentokrát jsme vybrali snímek ZEMŘÍT PRO DESIGN od Sue Williams z roku 2016.

"Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je toxická. Zaměstnanci kvůli agresivním chemikáliím umírají na nové druhy rakoviny, mají postižené děti. Výrobci to vědí. Maří soudní procesy a tutlají informace už 30 let. Jedovaté látky nelze zlikvidovat. Rozežírají nádrže, pronikají do vzduchu, cestují po planetě – a škodí všem. Snímek metodicky rozkrývá problém globálních rozměrů. A ukazuje, jak je dále stupňován nelidskými podmínkami v čínských výrobnách, technikami „likvidace“ starých přístrojů či praktikami, jimiž firmy dál nutí zákazníky kupovat nové modely. Na druhou stranu, ve světě se najdou i kutilové razící šetrné cesty, jak s elektronikou zacházet, aby pro nás neměla fatální následky..."

Promítání proběhne 7. října 2019 od 17.00 hodin na dětském oddělení knihovny. Vstupné je zdarma.