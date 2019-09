Město Příbor a divadelní agentura Praha uvádí pohádkový příběh:



ČERT A KÁČA

Káča je mladé, energické děvče, které slouží u panovačné a sobecké kněžny. Chce si vzít ovčáka Jirku, ale kněžniny intriky ji zavedou přímo do bran pekla. Čert, kterého potká ji sice slíbí, že jí s jejím trápením pomůže, ale kdoví jak audience u samotného Lucifera skončí... Podaří se Jirkovi přemoci síly pekelné a skončí nakonec pohádka svatbou? To se dozvíte v představení, ve kterém zazní i řada písniček, zasmějete se veselým scénám, budete fandit rázné, ale upřímné Káče a překvapí vás, jak to dopadne se závistivou a domýšlivou kněžnou.