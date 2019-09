Mezioborová výstava představuje veřejnosti to nejlepší, co muzejníci v průběhu třiceti let od listopadu 1989 získali do svých sbírek.

Většina předmětů ještě nebyla dosud vystavována. Vybrané exponáty obohatí příběhy, jak a proč se ten který kus dostal do muzejních sbírek. Návštěvníci budou moci shlédnou předměty ze všech oborů zastoupených v muzeu. V říjnu se ohlédneme za změnami, kterými prošla zejména budova staré radnice, ale také to, co se změnilo v trendu samotné instituce, každý rok budou ilustrovat fotografie z vernisáží úspěšných výstav a akcí.