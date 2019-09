Předčasný pohřeb aneb Edgar Allan Poe v Ostravě

Výstavou si připomeneme výročí jednoho nejpřekládanějších autorů do češtiny Edgara Allan Poea (19. ledna 1809, Boston – 7. října 1849, Baltimore). Letos je to 210 let od jeho narození a 170 let od jeho úmrtí. K vidění budou nejstarší česká knižní i časopisecká vydání (Havran, ale i próza). Poe je uznávaný klasik světové literatury, zakladatel žánrů moderní literatury, ale rovněž jeden z prvních představitelů popkultury a analytik civilizačních neuróz před Kafkou nebo Freudem.

V Ostravském muzeu vystavíme poklady české knižní kultury, první překlady (Šembera, Vrchlický, Sládek, Nezval, Živný a jiní), vzácná ilustrovaná vydání (Váchal, Panuška, Konůpek, Muzika, Reindl), průkopnické prestižní edice (Moderní revue, KDA, RED, první bibliofilské edice). Výjimečné typografické úpravy, exkluzivní varianty a nevídané knižní objekty. Grafické listy, fotomontáže, dřevoryty.

Poe v Ostravě, to znamená nejobsáhlejší výstavu kontinuálně nejpřekládanějšího autora v české literatuře. Vzácnou příležitost vidět ucelený průřez českou knižní kulturou od 2. poloviny 19. století do cca 2. světové války. Poe je navíc spjat s Ostravou nepřímo skrze rodinu svého dvorního překladatele Jaroslava Vrchlického.