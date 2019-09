Svobodné diskuze – Život v nesvobodě

Mladí lidé (středoškoláci) se do svobody narodili a vůbec je nenapadne, že by to mohlo být nějak jinak. Snahou debaty bude představit životy lidí, jejich práva a povinnosti v zemích, kde svoboda i ve 21. století není. Moderuje: Vladimír Baar, hosté: Nina Špitálníková, Kateřina Procházková, Libor Dvořák Vladimír Baar Debatu povede kulturní a politický geograf prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Je vedoucím Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity, kde svého času působil také jako rektor.

Mezi obory jeho širokého zájmu patří především Asie, Oceánie a Rusko. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, pokračoval na Univerzitě Karlově v Praze a na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Bánské Bystrici. Hosté: Nina Špitálníková Jaké to je, být vyslýchán severokorejskou policií za to, že jedete metrem? Jídlo a voda na příděl? A můžou vás popravit za telefonát? O tom, jak se žije v KLDR, se dozvíme od Niny Špitálníkové, české odbornice na Korejskou lidově-demokratickou republiku. Nina v průběhu studia na Ústavu Dálného východu na Univerzitě Karlově absolvovala studijní pobyt v KLDR na Univerzitě Kim Il-songa v Pchjongjangu a své zkušenosti, zážitky a poznatky publikovala v knize Na studiích v KLDR: Mezi dvěma Kimy. Kateřina Procházková Na jaře roku 2016 založili čeští sinologové Martin Hála a Olga Lomová projekt Sinopsis, jehož smyslem je přispět k lepšímu porozumění Číně a podávat o ní nezkreslené a kvalitní informace. Analytička Sinopsis Kateřina Procházková, která je součástí týmu, představí minulou i současnou Čínu. Kateřina Procházková je také novinářka, redaktorka zahraniční redakce České televize a bývalá zpravodajka Českého rozhlasu v Asii, kde dlouhou dobu žila. Libor Dvořák Novinář a moderátor Českého rozhlasu Plus. Moderuje pořad Den podle… a zároveň je dlouholetým komentátorem pořadu Názory a argumenty, kde se zaměřuje na oblast Ruska a prosovětský prostor. Působil rovněž ve zpravodajství České televize, kde mimo jiné pracoval jako redaktor zahraniční rubriky zpravodajství. Je také překladatelem ruské krásné literatury (bratři Strugačtí, Michail Bulgakov, Fjodor Michajlovič Dostojevskij a další).