Dny evropského dědictví v Opavě

Letos už po šestnácté v Opavě proběhnou Dny evropského dědictví tentokrát na téma Památky a zábava. V sobotu 14. září tak v centru města ožije spousta památek, které nabídnou poznání, kulturu i zábavu.

Opavu jako na dlani budou mít zájemci při návštěvě radniční věže Hlásky a bude obohacena o prohlídku expozice Opava/Troppau. Milovníci technických památek si přijdou na své v unikátní měnírně elektrického proudu.

Již tradičně se k akci připojuje také Slezské zemské muzeum. Prostřednictvím zajímavých komentovaných prohlídek přítomné seznámí s proměnlivými dějinami Historické výstavní budovy a cestou zpátky v čase návštěvníci poputují v Müllerově domě, posledním pozůstatku opavského zámku.

Opavská kulturní organizace připravila kromě zpřístupnění Obecního domu včetně výstav v Galerii a expozici Cesta města i interaktivní program pro děti, ve kterém je čeká role kurátorů výstavy Veroniky Psotkové. Nebude chybět hravá komentovaná prohlídka Opava secesní s kostýmovaným průvodcem nebo prohlídky kostela svaté Hedviky, Švédské kaple, městského a židovského hřbitova. Kostýmy inspirované dobou secese představí speciální módní přehlídka.

Na neděli 15. září spolek Za Opavu chystá komentovanou prohlídku na téma opavských kin a divadel, na děti a rodiče čeká bohatý program v prostorách Alžbětiny zahrady. Mimo jiné bude probíhat v okolí Rybího trhu Literárně výtvarná dílna.

Počet účastníků většiny komentovaných prohlídek je limitován. Turistické informační centrum Opava proto bude od pondělí 2. září vydávat zdarma časové vstupenky na vybrané prohlídky. Podrobný program je k dispozici v Turistickém informačním centru Opava

Výtvarná soutěž pro děti

V letošním roce je pro děti připravena výtvarná soutěž Památky jako malované. Jak už název napovídá, úkolem dětí bude ztvárnit svůj pohled na památky v naší Opavě. Techniku mohou použít libovolnou, ovšem velikost nesmí přesáhnout formát A3. Výkres musí být na zadní straně označen štítkem s těmito informacemi: název díla, autor, věk autora, adresa autora, telefonní číslo autora (případně zákonného zástupce). Výtvarná díla můžou zasílat do 27. 9., a to na adresu: Turistické informační centrum Opava, Horní náměstí 67, 746 01 Opava, nebo je doručit osobně do Turistického informačního centra. Soutěž bude zakončena výstavou prací v obchodním centru Breda & Weinstein v termínu 7.–25. října. Vernisáž s vyhlášením výsledků se uskuteční v pondělí 7. října v 17 hodin.