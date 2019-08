V samotném srdci industriálních Dolních Vítkovic, v prostoru bývalého plynojemu, dnešní multifunkční auly Gong se chystá unikátní výstava "Vítkovický úředník - kancelář 19. a 20. století". Začne vernisáží 5. září v 10:00 hodin a bude přístupná ještě minimálně měsíc. Část nové expozice bude také interaktivní a zájemci budou moc vyzkoušet psaní na stroji nebo ruční kopírku a všechny své výtvory si na památku.

Expozice představí unikátní staré psací stoje a vybavení kanceláře z konce předminulého a počátku minulého století. Například psací stroj OLIVER amerického vynálezce Thomase Olivera. Byly to první stroje, na kterých pisatel viděl text ihned po úhozu. Současně se jedná o jediný typ psacího stroje, u kterého je úhoz prováděn seshora dolů pomocí unikátního systému raznic ve tvaru písmene U. „Otec“ tohoto řešení Thomas Oliver byl původně metodistický kazatel, který si začal podomácku konstruovat psací stroje za účelem sepisování čitelnějších kázání.



Dalším obdivuhodným exponátem výstavy je také psací stroj HAMMOND 12 americké výroby, který byl třetím nejstarším komerčně vyráběným typem psacího stroje na světě. Vzhledem k důrazu na kvalitu zpracování je dodnes považován za top třídu.



K vidění budou ale i unikátní počítací stroje. Počítací stroj MADAS IX MAXIMA švýcarské provenience byl prvním mechanickým počítacím strojem na světě, který uměl provádět automatické dělení. V Dolních Vítkovicích ho uvidíte tak, jak se dochoval včetně pouzdra.



Počítací stroj ODHNER 27 vyrobený ve Švédsku má pro změnu pohnutý osud. Vynalezl ho švédský imigrant Willgodt Theophil Odhner, zaměstnanec Alfreda Nobela pracující v tehdejším Rusku. Průmyslová produkce začala v dílně v Petrohradu v roce 1890. Důsledkem revoluce v roce 1917 byla továrna zestátněna a Odhnerovi potomci se vrátili do Švédska, kde v Göteborgu obnovili výrobu. Zařízení původní petrohradské továrny se přesunulo do Moskvy, kde produkce sovětských mechanických kalkulátorů pod značkou Felix pokračovala až do 70. let. Odhnerův mechanický kalkulátor byl nicméně jedním z nejpopulárnějších mechanických kalkulátorů, jaké kdy vznikly.



Expozice Vítkovický úředník - kancelář 19. a 20. století zkrátka nabídnou v Dolních Vítkovicích nevšední zážitky a neopakovatelnou atmosféru. Nová výstava bude součástí prohlídky Milan Dobeš Musea. A pozor, výstava bude k vidění v rámci akce Flea Market - tak trochu jiný blešák. Účastníci blešího trhu získají navíc také možnost bezplatně navštívit zmíněnou výstavu.