Opava přivítá výstavu vodních nádrží z vlnité lepenky

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) připravil putovní výstavu finálových modelů letošní celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky na téma „Vodní nádrž NADĚJE“. Šest nejlepších modelů postavili studenti ze středních škol z Jihlavy, Kladna, Lipníku nad Bečvou, Ostravy, Vysokého Mýta a SPŠS Opava.

Stavby budou cestovat od srpna do listopadu po vybraných městech České republiky. Jako první si výstavu prohlédnou návštěvníci v opavském OC Breda & Weinstein, a to od 30. srpna do 12. září, kterou organizuje člen SVVL Model Obaly a.s. Putovní výstava letošních finálových modelů vodních nádrží z vlnité lepenky odstartuje v OC Breda & Weinstein v pátek 30. srpna a bude zde až do 12. září.

Výstava bude umístěna na lávce v nultém podlaží mezi prodejnami New Yorker a Meatfly. Putovní výstava bude zahájena společně s veletrhem Volnočasových aktivit od 11:00, kde bude připraven bohatý doprovodný program včetně soutěží pro děti. Žáci a studenti z opavských základních a středních škol se mohou navíc během celé výstavy zapojit do hlasování o nejlepší model z šestice letošních finalistů. Soutěž již zná své oficiální vítěze, nicméně opavské školy mohou vybrat svého favorita. Ze všech hlasujících bude vylosováno pět výherců, kteří získají závěsné Hamaky. Ceny do soutěže věnuje společnost Model Obaly, která je členem SVVL a organizátor opavské výstavy. Putovní výstava se dále objeví v Českých Budějovicích, v Praze, v Děčíně a v Brně.

Celostátní soutěž Stavby z vlnité lepenky, kterou pořádá SVVL sdružující nejvýznamnější výrobce vlnité lepenky v České republice, probíhá od roku 2005 a je určena pro studenty českých středních odborných škol se zaměřením na stavebnictví. Letos se mladí stavaři popasovali se stavbou na téma „Vodní nádrž NADĚJE“. Od prvního ročníku se do soutěže zapojilo více než 1 000 studentů, kteří postavili na 300 rozmanitých modelů z vlnité lepenky. Studenti stavěli například Národní fotbalový stadion, Dům na Marsu, Vlaková nádraží, Národní kulturní památku České republiky či Národní knihovnu České republiky. Soutěž klade důraz na preciznost, smysl pro detail, kreativitu a současně dlouhodobě poukazuje na všestranné použití vlnité lepenky jako obalového materiálu a připomíná jeho velký ekologický přínos, protože vlnitá lepenka nezatěžuje životní prostředí. Pořadatelem středoškolské soutěže je Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM. Soutěž má každoroční záštitu Ministerstva životního prostředí.