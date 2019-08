Bezručova Opava 2019

62. ročník festivalu, letos s podtitulem Umění a svoboda.

Opavu čeká měsíc plný zajímavých výstav, koncertů, přednášek, besed a divadelních či filmových přestavení. V rámci 62. ročníku festivalu Bezručova Opava, který bude mít podtitul Umění a svoboda, zde vystoupí takové osobnosti, jako jsou psychiatr Cyril Höschl, studentský vůdce Martin Mejstřík, novinář a spisovatel Erik Tabery, herci Martin Myšička a Hynek Čermák, osobnosti Charty 77 Dana Němcová a Tomáš Hradílek, fotograf Tomki Němec nebo mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček.

„V roce 30. výročí sametové revoluce si nelze nepřipomenout atmosféru listopadu 1989 i všeobecně platné ideály, na základě kterých se od té doby snažíme budovat s větším či menším úspěchem naši současnost i nadějeplnou budoucnost. Ve svém multižánrovém programu bude festival v jednotlivých pořadech nabízet polemiku nad možnými cestami ke svobodě každého jednotlivce, ale i nad neblahými vlivy nesvobody a totality, které řada z nás zažila na vlastní kůži. Svoboda je draze vybojovaný dar, o který je třeba neustále společně pečovat, chránit jej a respektovat. A tuto samozřejmost, která samozřejmá není, je třeba mít neustále na paměti. Je to naše povinnost,“ řekl dramaturg festivalu Petr Rotrekl.

Symbolem festivalu se stal Vitruviánský muž, nejslavnější kresba génia renesance Leonarda da Vinciho, od jehož smrti letos uplynulo přesně půl tisíciletí. Tento umělecký skvost měl znázornit na proporcích lidského těla harmonii a krásu člověka a světa a stal se vzorem humanismu, rozumu a svobodomyslnosti novověkého člověka.

Festivalové programy začínají 2. září a nabídnou do 4. října celkem 71 akcí všech uměleckých žánrů – 15 divadelních představení, 6 filmových projekcí, 10 výstav, 18 hudebních produkcí, 8 literárních pořadů a 14 besed, přednášek a osvětových a vzdělávacích pořadů.

Svět divadla budou reprezentovat mimořádné divadelní kusy. Divadlo Na zábradlí přiveze zajímavě pojatou shakespearovskou klasiku Macbeth – Too Much Blood, Dejvické divadlo nabídne představení Zásek, orwellovskou verzi Farmy zvířat předvede divadlo Alfa z Plzně, divadlo Drak z Hradce Králové nastudovalo dobrodružný román Jacka Londona Bílý tesák, na starodávnou moudrost Toltéků – Čtyři dohody aneb Cestu za osobní svobodou a štěstím, se můžeme těšit v podání Jaroslava Duška či Divadlo Petra Bezruče provede slavnou českou hru Maryša. Výborné profesionální soubory budou hrát i pro dětského diváka v opavském Loutkovém divadle – Divadlo Buchty a loutky, divadlo Alfa Plzeň, Scena Lalek Bajka Těšínského divadla a divadlo Lokvar.

Filmovou stopu festivalu zahrnuje především Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, dlouho očekávaný filmový opus, který nás po mnoha letech bude reprezentovat na nejstarším světovém filmovém festivalu v Benátkách, ale také Odvahu Pavla Štingla, film Univerzity a svoboda, provokativní animovaný film Teheránská tabu nebo prezentaci připravovaného filmu Petra Jančárka „Tady Havel, slyšíte mě?“, který bude mít světovou premiéru v listopadu.

Hudba festivalu výrazně vévodí, přesto se můžeme zmínit jen o některých pořadech – symfonii č. 9 Ludwiga van Beethovena S ódou na radost, tuto oslavu svobodného lidství dnes chápe Evropská unie jako svou hymnu, koncertu legendy undergroundu The Plastic People of The Universe, poctě kapele Led Zeppelin v podání Zeppelinians z Gdaňska, oslavě 15 let bubenického orchestru Boris Ivo Samiece, heavy blues z amerického Seattlu kapely GravelRoad, pozoruhodném hudebně-dramatickém recitálu Vladivojny La Chii – 8 hlav šílenství, nebo koncertu a besedě fenomenálního hráče na mandolínu a další nástroje Radima Zenkla v unikátním prostoru Švédské kaple.

Festival navštíví také další mimořádné osobnosti vědy i kultury. Kromě výše zmíněných to budou i první polistopadový rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef Jařab, fotograf Jindřich Štreit, výtvarnice Jitka Štenclová, básník, divadelník a pedagog Miloš Horanský nebo Zdenka Tomášková, „osobní sekretárka“ Petra Bezruče, která převezme Cenu statutárního města Opavy. Vedoucí kulturní redakce Českého rozhlasu Michaela Vetešková si připravila pro děti základních škol zajímavý workshop – Dílna mladého novináře, ve kterém získají děti lepší orientaci v multimediálním informačním prostoru, ale především si prohloubí tolik potřebné kritické myšlení.

„V rámci slavnostního zahájení festivalu, které proběhne ve čtvrtek 5. září v kostele svatého Václava otevřeme výjimečné výstavy připravené na zakázku festivalu,“ doplnil Petr Rotrekl. Opavská rodačka Jitka Štenclová nazvala svou výstavu – Jak nahoře, tak i dole, Portréty od A do Ž výtvarníků Michala Cihláře a Pavla Piekara nabídnou zpodobení zajímavých domácích i světových osobností, výstava PEL-MEL připomene výročí 130 let Psychiatrické nemocnice v Opavě a mezinárodní výstava „Demokracie – především!“ bude prezentovat vysokou úroveň a nápaditost plakátové tvorby. Osobností prvního polistopadového prezidenta Václava Havla se bude věnovat výstava fotografa Tomkiho Němce nebo výstava Václav Havel – Cesta svobody, knihovna Václava Havla zapůjčila výstavy S chtíčem po svobodě a Záblesk svobody. Nedávnou opavskou historií se bude zabývat výstava na Horním náměstí – Opava 89´.