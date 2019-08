Food Truck Festival - Forum Nová Karolina Ostrava

FOODTRUCK FESTIVAL ZNOVU VYRÁŽÍ A 30. SRPNA ZAVÍTÁ I K NÁM. Ti nejlepší kuchaři se naskákali do dodávek a vezou nám ty nejlepší dobroty, co se dají v Česku sehnat.

Už vám kručí? To nám taky… :)

A na co se těšit?

Burgery, hranolky, wafle, maso, vege+vegan dobroty – to všechno na čtyřech kolečkách s jednou stříškou na cestě do města. Když nemůže hlad za restaurací, restaurace přijede ve foodtrucku a s hladem si to jednou provždy vyřídí.