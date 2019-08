Národní balet Gruzie SUKHISHVILI

Umělecké vedení Nino a Iliko Sukhishvili

Za svou historii Národní Balet Gruzie "Sukhishvili" uskutečnil více než 300 turné, jedenáctkrát cestoval přes 5 kontinentů a 90 zemí, uskutečnil více než 12 000 představení a jeho show zhlédlo více než 15 milionů nadšených diváků.

Na americkém kontinentě se o něm psalo jako o "nejlepší show na Broadwayi" v Austrálii jej nazvali osmým divem světa. Na nejprestižnější scéně v La Scale stoupala po představení opona vzhůru čtrnáctkrát a soubor tak překonal rekord legendárního Carusa s jedenácti oponami. Během koncertního turné po Anglii obdivovala výkon baletu sama královna Velké Británie, jež osobně předala zlatou medaili Iliko Suhishvilimu.

"Gruzínští umělci - to je dokonalost, to je let! Bouře na jevišti!" Daily Mirrors(UK)

Představení o dvou částech, 2 hodiny s přestávkou (15 minut)