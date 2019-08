Den bez palmového oleje v Zoo Ostrava

Návštěvníci ostravské zoo se během sobotního programu mimo jiné dozví, jak může každý z nás pomoci zmírnit dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí i rostlinné a živočišné druhy v tropech tím, že sníží spotřebu výrobků obsahujících palmový olej, resp. sníží spotřebu tuků obecně, případně upřednostní výrobky s jinými, nejlépe místními druhy olejů. Program bude probíhat od 11 do 16 hod. Zájemci se také mohou zapojit do soutěže „Nakupování bez palmového oleje“. Pokud si během dne v zoo zakoupí u některého stánku s občerstvením nebo v restauracích určitý počet výrobků bez palmového oleje, mohou se zúčastnit slosování o ceny, které proběhne v 15:30 hod. ve výukovém centru zoo. Ceny do soutěže věnovaly společnosti Semix, Naturinka a Bertyčky.

Všechna občerstvovací zařízení v ostravské zoo získala certifikát o nepoužívání palmového oleje na smažení (stříbrný certifikát), dvě navíc neprodávají ani výrobky s palmovým olejem (zlatý certifikát).