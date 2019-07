Fuj je to! (premiéra)

Jak se pejsek zatoulal a díky tomu poznal, co je v životě nejdůležitější

Vít Peřina a kol.

FUJ JE TO!

Haryk je moc milý pejsek. Rád si hraje, rád lumpačí. Jediné, co doopravdy nemá rád, je koupání. Nemá ho rád tak moc, že se jednou,když zaslechne šplouchání vody ve vaně, rozhodne utéct. Venku je spousta zábavy! Ale něco tu přeci jen chybí – jeho rodina. Kdo se to vrací domů? Haryk? Ne. Je to pejsek, ušmudlaný tak, že by ho jeho vlastní páníček nepoznal…