Hudební komedie Děj se co děj se odehrává na luxusní zámořské lodi při její plavbě z Ameriky do Anglie. Na palubě se vedle vdavekchtivých žen a zamilovaných párů objevují i sňatkoví podvodníci a hochštapleři všeho druhu, včetně falešného faráře, a pochopitelně nechybí ani černý pasažér a agent FBI. Na parníku se tedy pohybuje a setkává celá paleta typů a postav, které chtějí dosáhnout svého děj se co děj. Zkrátka se pohybujeme ve světě, kde je všechno možné. Bohatý počet postav umožňuje ukázat se celému souboru operety/muzikálu v plné parádě. Ostravské nastudování je teprve druhou inscenací tohoto muzikálu u nás, takže vlastně další novinka.

Více informací o akci Děj se co děj (anything goes) na www akce

Další termíny akce