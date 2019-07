Láska mezi nebem a zemí

Mladí manželé Simon a Flic se stěhují do domu po nedávno zesnulém spisovateli Jacku Cameronovi. Simon, který píše svoji první knihu doufá, že v domě, který je pro ně zajímavý také dostupnou cenou, přebývá i duch slavného spisovatele, což by pro Simona mohlo být i potřebnou inspirací. Ani netuší, jak blízko pravdy je. Jack a Susie dům „obývají" v nehmotné podobě i nadále. A to je zdrojem mnoha nepředvídaných, občas i humorných situací. Romantická komedie, jejímž hlavním motivem je láska.

Seznam míst konání (posuňte dolů): http://www.tdivadlo.cz/play/laska-mezi-nebem-a-zemi