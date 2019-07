Návraty lidických žen

Druhá vypůjčená výstava z Památníku Lidice dokumentuje pohnuté osudy lidických žen prodchnuté ztrátou mužů a dětí. Po příchodu německých jednotek byly ženy shromážděny, odvezeny do kladenského gymnázia a odtud deportovány do koncentračních táborů. Po ukončení války se jich vrátilo do vlasti z 203 jen 143. Pouze 11 lidických matek se po letech zoufalého čekání shledalo se svými dětmi. Výstava zachycuje také lidické ženy při úpravách vznikajícího pietního území a nové obce Lidice.