Festival Ostravské dny - Poslední výzva

Ostravská banda a sólisté

Lilianna Krych, dirigentka

Kimberley Farris-Manning*: almost touching (2019)

Michael Gancz*: Johnny Brook Sits on the Roof (2019)

David Zuckerman*: nová kompozice (2019)

Amin Sharifi*: nová kompozice (2019)

Leo Chang*: Respond to Troy: Variation I (2017)

Edgars Rubenis*: A Particular Window (2019)

*rezidenti Institutu Ostravské dny 2019

Odpolední koncert posledního dne festivalu se koná na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, která je od počátků Ostravských dnů (od roku 2001) po dobu třech týdnů konání Institutu a Festivalu sídlem Ostravských dnů a poskytuje jim skvělé zázemí. Poslední výzva představí program komorních kompozic rezidentů Institutu, z nichž polovina zazní ve světové premiéře. Koncert nabídne pohled do mysli studentů (i těch postgraduálních, a také absolventů univerzit), kteří mají kořeny v různých částech světa: Kanadě, USA, Evropě i Asii. Propojení různých vlivů, názorů a konceptů, tento nevyzpytatelný mix tvůrců a interpretů, to je základ Ostravských dnů. Do jaké míry působí trend globalizace i v umění? Co nového se ještě může v hudbě stát? Co zajímá nastupující generaci skladatelů a jak se vypořádává s tím, co tady bylo? Mladí skladatelé mají k dispozici hráče Ostravské bandy, skrze které budou s námi komunikovat.