Festival Ostravské dny - String Quartet Night

Quatuor Bozzini, Montréal

Slavíková Quartet, Ostrava

Christian Wolff: Out of Kilter (String Quartet 5; 2019) *světová premiéra

Petr Kotík: String Quartet No. 1 (2007-2009)

Carlos Soria*: Visiones Post-Mortem (2018)

Magdalena Johanna Beyer: Music of the Spheres (1938)

Ana Sokolovic: Commedia dell'arte (2012)

Lucie Vítková*: NINE (2018)

Devin Maxwell*: Cloudseeding 10 (2018)

James Helgeson*: String Quartet (2016-18)

*rezidenti Institutu Ostravské dny 2019

Po více než deseti letech se do Ostravy vrací velmi známý Quatuor Bozzini. Na programu je pozoruhodná světová premiéra Out of Kilter Christiana Wolffa. Tento kvartet napsal autor na objednávku Quatuor Bozzini a věnoval jej jeho hráčům. Další velmi významná skladba bude od německo-americké skladatelky Johanny Magdaleny Beyer (1888–1944), její Music of the Spheres je z roku 1938. Je to první známé dílo pro nástroje s elektronikou. Její hudba dodnes nenašla širšího uznání, i přes množství prvků, které mohou být i dnes považovány za inovativní. Quatuor Bozzini má ve svém repertoáru všechny smyčcové kvartety Beyer. Quatuor Bozzini uvede též první smyčcový kvartet Petra Kotíka a skladbu kanadsko-srbské skladatelky Any Sokolović Commedia dell’arte. Na programu budou také skladby studentů-rezidentů Institutu Ostravské dny, kterých se vedle Quatuor Bozzini ujme také nově vzniklé ostravské kvarteto pojmenované po své zakladatelce, houslistce Pavle Slavíkové.