Festival Ostravské dny - Piano Piano Kudu

Ostravská banda

Conrad Harris, housle

Frederic Rzewski, klavír

Daan Vandewalle, klavír

Miroslav Beinhauer, klavír

Alvin Curran, jemenský šofar z rohu kudu

Petr Kotík, dirigent

Frederic Rzewski: 6 Movements (2019) *světová premiéra

Petr Bakla: No. 4 (2013)

Frederic Rzewski: Satires (2015)

Petr Kotík: Spontano (pro Frederica Rzewského; 1964)

Alvin Curran: Shofar Rags (2019) *světová premiéra

Tento koncert je věnován hudbě Frederica Rzewského, Alvina Currana a Petra Kotíka s přidanou skladbou Petra Bakly. Všechny čtyři skladatele lze považovat za outsidery z hlediska hudebního mainstreamu. Kotík a Rzewski se seznámili počátkem 60. let. Z té doby pochází Kotíkova skladba komponovaná pro Rzewského: Spontano pro sólový klavír a 10 nástrojů. Je pozoruhodné, že právě na tomto koncertě bude Spontano hráno klavíristou a skladatelem Rzewským. On sám zahraje svou klavírní skladbu 6 Movements. K těmto skladatelům / interpretům se připojí newyorský houslista Conrad Harris a klavírista Daan Vadewalle z Gentu v provedení Rzewského Satires pro housle a klavír. Curran, Rzewski a další skladatelé / interpreti převážně z USA stáli u vzniku skupiny Musica Elettronica Viva v polovině 60. let v Římě. Tito mladí umělci se tehdy sešli jako stipendisté římské americké akademie (American Academy in Rome) a mnoho z nich si našlo v Římě svůj druhý domov (Alvin Curran žije v Římě dodnes). Hudební outsider Petr Bakla je logicky k těmto skladatelům přiřazen (pozice outsiderů byla v historii moderní hudby vždy záviděníhodná a týkala se např. Bacha, Mozarta, Janáčka a dalších). Závěr večera je věnován nové skladbě pro jemenský šofar z rohu antilopy kudu a elektroniku. Bude to premiéra skladby Alvina Currana v jeho vlastní interpretaci.