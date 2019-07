Festival Ostravské dny - Z Vídně

Studio Dan

Daniel Riegler, umělecký vedoucí

Christoph Walder: vozmozhnost

Mirela Ivičević: The F SonG (2014)

Oxana Omelchuk: wow and flutter (2017)

Jee Won Kim*: Who Am I? (2017)

* = rezidentka Institutu Ostravské dny 2019

Koncert Studia Dan z Vídně má na programu skladby mladých evropských skladatelů. Běloruská skladatelka žijící v Kolíně nad Rýnem Oxana Omelchuk napsala (v objednávce Studia Dan) wow and flutterpro dva sólové pozouny, kterou zahrají Matthias Muche (z Kolína nad Rýnem) a Daniel Riegler, zakladatel a vedoucí souboru. Další skladby jsou z vídeňské hudební scény: hudba Mirely Ivičević a Christopha Waldera předvede silné stránky interpretační zkušenosti souboru – střídání improvizace s přesným záznamem (Daniel Riegler tuto techniku označuje jako „comprovised music“). Dále Studio Dan uvede skladbu jedné ze studentek-rezidentek Institutu Ostravské dny, Jee Won Kim.