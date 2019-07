Festival Ostravské dny - Hlasy v katedrále I

Ostravská banda

Canticum Ostrava

Jurij Galatenko, sbormistr

Klaus Lang, varhany

Lilianna Krych, Petr Kotík, Bruno Ferrandis, dirigenti

Peter Graham: Fantasy for Six Violoncellos (1974)

György Ligeti: Lux Aeterna (1966)

Klaus Lang: Die Bärtige Frau (2010)

Anna Heflin*: nová kompozice (2019) WP

Georgina Bowden*: The Fainting Sun (2018)

Vojtěch Šembera*: Night Soundscape (2016)

Judith Berkson*: Partial Memories, Part III (2019)

WP = světová premiéra

* = rezidenti Institutu Ostravské dny 2019

Peter Graham napsal Fantazii pro šest violoncell jižv roce 1974 – jedná se o jeho ranou skladbu, v níž se pokusil pracovat s grafickým zápisem. Tato kompozice představuje pohled na autorovy tvůrčí začátky. György Ligetive vokální skladbě Lux Aeterna za použití mikropolyfonie a clusterů prozkoumává témbrové možnosti smíšeného sboru. Prostor katedrály poskytne ideální prostředí pro tuto hudbu. Klaus Lang, sám varhaník, pracuje se ve své tvorbě s konceptem „slyšitelného“ času. Tato snaha výrazně vystupuje do popředí i v jeho kompozici Die bärtige Fraupro varhany a orchestr. Program koncertu dále doplní nová díla studentů-rezidentů Institutu Ostravských dnů: Anny Heflin, Georginy Bowden, Vojtěcha Šembery a Judith Berkson. V průběhu večera se vystřídají skladby pro lidské hlasy a hudební nástroje, díla autorů známých s kompozicemi tvůrců nastupující generace.