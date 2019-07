Festival Ostravské dny - Ostravská banda I

Anna Radziejewska, mezzosoprán

Katie Porter*, klarinet

Johannes Kalitzke, Lilianna Krych, Petr Kotík, dirigenti

Symon Henry*: debout, un respir grand comme VII (2016)

Ian Davis*: Two Movements for String Orchestra (2018)

Salvatore Sciarrino: Il Cantiere del Poema (2011)

Daniel Lo*: Blue Morpho (2019) WP

Isabel Mundry: Endless Sediments (2018)

Christian Wolff: Small Orchestra Piece (2019) WP

WP = světová premiéra

* = rezidenti Institutu Ostravské dny 2019

Program prvního koncertu orchestru Ostravská banda spojuje tradičně skladby mladých rezidentů Ostravských dnů s hudbou stěžejních skladatelů naší doby, zde jsou to díla Salvatora Sciarrina a Christiana Wolffa i významné německé skladatelky Isabel Mundry (její hudba zazní na OD poprvé). Festival Ostravské dny nerozlišuje skladatele na „studenty“ a „mistry“ (dokdy byl Mozart studentem kompozice?). Z toho důvodu se festivalový program už od svého prvního ročníku nezabývá hierarchií studentských a „mistrovských“ děl. Vytváří tak spontánní atmosféru, živou scénu, která je obrazem tvorby tří generací střetávajících se bok po boku. Kritici na obou kontinentech oceňují výkony Ostravské bandy jako jednoho z předních světových souborů pro soudobou hudbu. V minulém roce nás na ostravském festivalu nové opery NODO (ten je organizován v sudých letech) ohromilo provedení Sciarrinovy opery, a to umělci z Varšavy v čele s dirigentkou Liliannou Krych a mezzosopranistkou Annou Radziejewskou, která s autorem řadu let úzce spolupracuje. Sciarrinova múza Anna zazpívá tentokrát v české premiéře jeho kompozici Il Cantiere del poema.