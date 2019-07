Festival Ostravské dny - Dlouhá noc: 18 hodin - 1080 minut

17:00 Náměstí Msgr. Šrámka

Dieter Schnebel: Harley Davidson (2000)

• Harley-Davidson motorkáři

• Členové Ostravské bandy

• Steffi Weismann, realizace

17:30 Foyer divadla

Julius Eastman: Crazy Nigger (1979)

• Joseph Kubera, Daan Vandewalle, Alexandr Starý, Miroslav Beinhauer, klavíry

18:40 Divadelní sál

Klaas de Vries: Stringed (2018)

• DoelenKwartet

• Jan Rokyta, cimbál

19:40 Divadlo "12"

Alois Hába: Suite for Cimbalom (1960)

• Daniel Skála, cimbál

Peter Eötvös: Psy (1996)

• Malgorzata Hlawsa, flétna

• Daniel Skála, cimbál

• Juho Laitinen, violoncello

Alexander Held*: Perpetual Motion (2018)

• Žaneta Vítová, akordeon

Luciano Berio: Sequenza XIVb (arr. Stefano Scodanibbio, 2002-04)

• František Výrostko, kontrabas

Robert Stricklin*: Iphigenia (2018)

• Stephanie Liedtke, fagot

Miro Tóth: Havířov (2014, rev. 2019)

• Andrej Gál, violoncello



Horatiu Radulescu: Immersed in the Wonder (1996)

• Juho Laitinen, violoncello

21:50 Divadelní sál

Peter Ablinger: In G (2009-16)

• Matthias Lorenz, violoncello a elektronika

Benjamin Patterson: Variations for String Bass (1961)

• James Ilgenfritz, kontrabas

La Monte Young: Composition 1960 #7 (1960)

• ONO / Ostrava New Orchestra

23:30 Foyer divadla

Petr Kotík: The Plains at Gordium (2014)

• 6 perkusionistů Ostravské bandy a ONO / Ostrava New Orchestra

00:30 Divadelní sál

Elliott Sharp: Sylva Sylvarum (2014)

• Gareth L. Davis, basklarinet

01:05 Foyer divadla

Jon Myers*: Articulation (2018)

• 8 perkusionistů Ostravské bandy a ONO / Ostrava New Orchestra

Danni Song*: A Wander in Differences (2018)

• Alexandr Starý, Miroslav Beinhauer, klavír

01:30 Divadelní sál

Robert Ashley: El Aficionado & Atalanta

• Thomas Buckner, hlas a elektronika

Nikolaus Schlierf: Evolution (2019)

• Nikolaus Schlierf, viola a elektronika

02:25 Foyer divadla

Alvin Curran: Inner Cities (1993-2005)

• Daan Vandewalle, klavír

06:30 Divadelní sál

Morton Feldman: For Philip Guston (1984)

• S.E.M. Ensemble

11:30 Břeh řeky Ostravice, Most Miloše Sýkory

Theo Finkel*: Super-Ostrawitza (2019)

• členové Ostravské bandy

BRUNCH + Q&A se skladateli a interprety v klubu DOCK

*rezidenti Institutu Ostravské dny 2019