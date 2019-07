Festival Ostravské dny - The Coming

Členové Ostravské bandy

Ensemble OD2019

Opening Performance Orchestra (OPO)

Lilianna Krych, Petr Kotík, dirigenti

M.O. Abbott*: Ascension Tube (2017)

Michal Wróblewski*: Malawi (2018)

Sean Kiley*: Ancient Cascades (2019)

Peter Ablinger: Black Series (2010-12)

Noemi Savková*: Domů (2019)

Viacheslav Kyrylov*: softly say goodbye (2018)

James Ilgenfritz*: nová kompozice (2019)

Steffi Weismann: Generation S (2018)

*rezidenti Institutu Ostravské dny 2019

První událost festivalu, koncert The Past, je výstižně umístěna do nedávno zrekonstruovaného areálu Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice. Program, který začíná v 18 hodin, hledí do historie a nabízí stěžejní díla z roku 1964. Skladatelé Terry Riley a Robert Ashley jsou umělci, kteří zásadně ovlivnili dvě generace hudebníků a podíleli se na vzniku nového hudebního projevu a poslechu. Program, který v rámci Ostravských dnů představuje pohled do historie, by byl pro drtivou většinu festivalů odvážným krokem do budoucna. Budoucnost je zde naznačena druhým koncertem, který začíná ve 20:00. Na programu jsou skladby rezidentů – mladých skladatelů/účastníků Institutu Ostravských dnů – a díla dvou známých berlínských autorů: Steffi Weismann a Petera Ablingera.