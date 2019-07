Lords of the Sound / Oscar Music Awards

Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to je něco víc než pouhý koncert, to je skutečná show!

Vystoupení není jen hudba, ale kompletní plnohodnotné show, kde je každé číslo doprovázeno jedinečným vizuálním, světelným show a živými vokály. Je téměř nemožné navštívit dvakrát stejné vystoupení tohoto orchestru. Neustále rozšiřují svůj repertoár, přidávají do celého show nové prvky, divadelní aranžmá a speciální efekty. V pořadu „Oscar Music Awards“ zazní hudba z oscarových filmů, a toto vystoupení samo o sobě je provedeno ve stylu obřadu udělování slavné filmové ceny. Orchestr zahraje hudbu z filmů, jako například “Moulen Rouge”, “James Bond”, “Avatar”, “Hvězdné války”, “Gladiator”, “Matrix”, “Titanic”, “The Artist”, „Pátý element“, “Hra o trůny” a mnoho dalších.