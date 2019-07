Kapela THE BACKWARDS se ve svém vystoupení představí s novým projektem BEATLES – SOLO YEARS. Na koncertu zazní kromě největších hitů slavné kapely průřez nejznámější songy jednotlivých členů kapely Beatles, které vznikly po rozpadu legendárního bandu.

Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky koncertů kapely The Backwards.

I téměř 50 let po rozpadu nepřestaly být Beatles fenoménem. 10. dubna 1970 svět poprvé uslyšel zprávu o rozpadu kapely. Většina hudebních odborníku se shoduje na tom, že došlo k jakémusi opotřebování materiálu, nikoli ochabnutí tvůrčích sil, protože jejich tvorba měla stoupající tendenci. Je tedy jasné, že po rozpadu kapely každý z členů pokračoval v sólové kariéře a vzniklo mnoho hitů, které se také zapsaly do hudební historie. Na koncertě zazní kromě jiných také skladby: Woman, Stand By Me, Hope Of Deliverance, My Sweet Lord, I Got My Mind Set On You, La-De-Da, Mull Of Kintyre atd.