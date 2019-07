Samoobslužný bar u potoka Stará Voda

Zavítejte na další z unikátních míst v České republice, kde se můžete sami na vlastní kůži přesvědčit, že i Češi dokáží být velmi ohleduplní a poctiví. Parta nadšenců a fandů této myšlenky (která již několik let úspěšně funguje například v Horní Lipové) se rozhodla podobný samoobslužný bar vybudovat k libosti a odpočinku turistů, cyklistů a jiných příchozích v blízkosti osvěžujícího potůčku Stará Voda ve stejnojmenné místní části Světlé Hory. V baru naleznete nápoje všeho druhu, kávu, čaj, nanuky i cukrovinky. Pro děti jsou připraveny houpačky a hračky do potoka. Při odchodu si jednoduše dle ceníku spočítáte útratu a peníze vhodíte do kasičky. Jednoduché a prosté. Dohlížet na vás bude jen vodník Česílko :-) Pro rodiny s dětmi nebo i školní výlety je v blízkosti baru navíc od května do září připravena "cesta za pokladem" - více informací na www.cestickou.cz/poklad/.