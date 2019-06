letní kino: Tommy

_filmový muzikál z roku 1975 inspirovaný rockovou operou Tommy z roku 1969 skupiny The Who / ve filmu se objeví řada osobností - E. Clapton, T. Turner, J. Nicholson, E. John, The Who



Velká Británie, 1975, 111 min



Tommy je příběhem o mladíkovi, který v dětství po otřesném traumatickém zážitku ztratí schopnost vidět, slyšet a mluvit. Stane se však slavným díky dovednosti hrát pinball (tj. hru na kuličkovém automatu) jen s pomocí intuice. Když matka v zoufalství způsobí dospělému Tommymu další šok, mladíkovi se vrátí smysly. Dřívější sláva spolu se zázračným uzdravením z něho udělá světovou hvězdu, mladík se vžije do role Spasitele a káže o světě bez násilí a bez drog. Nevidí však, že jeho dobře míněná snaha vychází nazmar, a stane se jen dalším z mnoha popkulturních idolů. Ale dav, který ho ještě před chvílí obdivoval, se proti němu vzbouří. Ve filmu hraje řada osobností filmové a především hudební scény - E. Clapton, T. Turner, J. Nicholson, E. John, The Who... Přes svou kontroverznost patří Tommy k úspěšným filmovým přepisům scénických rockových představení, která zažívala konjunkturu v sedmdesátých letech.