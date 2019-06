Neviditelné

_příběh čtyř sociálních pracovnic, které se rozhodnou pomáhat ženám z ulice navzdory překážkám i pravidlům / citlivá komedie s autentickými hereckými výkony plná humoru o vážných věcech



Francie, 2018, 102 min, nevhodné do 12 let

Citlivá a empatická komedie vypráví o čtyřech pracovnicích, které se v denním centru na předměstí francouzského města snaží pomoci ženám ve složité životní situaci. Když má být centrum kvůli úřednímu rozhodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně se nevzdávají a berou situaci do vlastních rukou. Od teď udělají vše pro to, aby svým návštěvnicím pomohly postavit se znovu na vlastní nohy, i když to bude znamenat porušení spousty pravidel. Někdy je totiž potřeba spojit síly, postavit se problémům čelem a jít štěstí naproti! Vnímavý snímek plný humoru, naděje a autentických hereckých výkonů ukazuje, že za každým „neviditelným" člověkem z okraje společnosti stojí silný příběh a že s pomocí a podporou ostatních lze překonat i ty nejtěžší překážky.