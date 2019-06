S Tomášem Sedláčkem se ohlédneme za událostmi posledního desetiletí

Čtvrtek 18. července ve 12-14 hodin – Tomáš Sedláček: Druhá derivace touhy; DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz. Tomáš Sedláček je autorem filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků, v mnoha zemích se stala bestsellerem a získala významná mezinárodní ocenění. Ve věku 24 let se stal ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla, později také ministra financí. Byl zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety. Tomáš Sedláček je členem několika významných mezinárodních i českých organizací, je předsedou dozorčí rady Vize 97 a programové rady nadace Forum 2000.