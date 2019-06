John Hodge (1964)

„Jakejkoliv pokus oddělit viníky od nevinnejch by trval věčnost. A kdo ví, jestli by byl co platnej. Takhle bude rázem po všem. Hotovo, vyřešeno, život půjde dál. I ten tvůj. Podepiš.“

Současná, důvtipná a místy fantaskní černá komedie přináší groteskní příběh o tom, co by se mohlo stát, kdyby si Josif Stalin a Michail Bulgakov, přední sovětský spisovatel a dramatik, vyměnili své role… Aby Bulgakov ochránil svoji rodinu, dílo i holý život, musí napsat oslavnou hru o Stalinovi. Jak se ale ukazuje, je to úkol těžší, než se původně zdálo. Proto jej tajně zastoupí sám Stalin, kterého ale tvorba natolik pohltí, že za něj Bulgakov začne řídit celý Sovětský svaz… Jakou moc má slovo? Existují vůbec nějaká správná rozhodnutí? A kdo je vaším rádcem při těch nejtěžších rozhodnutích? Lehce absurdní zápletka o jedné podivné výměně se stává východiskem pro strhující podívanou.