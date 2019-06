Maškaráda čili Fantom Opery

Britská humoristická fantasy v operním duchu.

Kombinace fantaskních prvků, břitkého humoru a popkulturních odkazů Pratchettovy Úžasné Zeměplochy s výsostnou divadelností nabízí zaručenou zábavu pro celou rodinu.

Čarodějky z Lancre se vydávají do hlavního města Ankh-Morporku, aby obhlédly, jak se daří jejich krajance Anežce Nulíčkové. Ta se pod uměleckým pseudonymem Perdita X vydala do světa velké opery. V Opeře však řádí tajemný Duch a podle všeho možná není jenom jeden! Kdo má na svědomí řadu divadelních katastrof a co všechno se může stát, když se pátrání chopí Bábi Zlopočasná se Stařenkou Oggovou, přijďte zjistit do ostravské opery – Divadla Antonína Dvořáka!