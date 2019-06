Přijďte si do Frýdku≈Místku užít svátek dobrého jídla a pití. Akce plná skvělé gastronomie, her, soutěží, rekordů a zábavy pro všechny generace. Sobota 17. srpna 2019 bude dnem, kdy si na své přijdou všichni milovníci dobrého jídla a pití. Park Pod zámkem ve Frýdku-Místku bude hostit další ročník gastrofestivalu Frýdek≈Místek plný chutí a XI. Beskydské rekordy.

Gastronomie v pohodovém prostředí parku Také letos se můžete těšit na skvělou gastronomii, nevšední zážitky a bohatý doprovodný program pro celou rodinu v pohodovém prostředí pod frýdeckým zámkem. Chybět nebudou ochutnávky české i zahraniční kuchyně, burgery, žebra, cizrnové kari, guláše, řízky, bramboráky, tvarůžkové hotdogy, zákusky, donuty či rolovaná zmrzlina. Pohodu i tentokrát doplní míchané nápoje, víno či ochutnávka piv. Frýdek-Místek hledá ten nejlepší štrúdl Gastrofestival bude i v tomto ročníku hledat ten nejlepší slaný a sladký štrúdl. Hlásit se můžete již nyní. Přihlášení do soutěže je úplně jednoduché. Pokud máte zájem se zapojit do soutěže, a je jedno, zda jste dítě, prarodič, amatérský nebo profi cukrář, se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře na webu www.fmplnychuti.cz. V sobotu 17. srpna pak stačí přinést svůj vlastnoručně upečený štrúdl a počkat na verdikt odborné poroty. Vítězové jednotlivých kategorií pak obdrží hodnotné ceny, které se hodí do každé kuchyně.

Do tajů kuchyně s Markétou Hrubešovou Kromě připravených kuchařských show s Markétou Hrubešovou, gastronomických soutěží a školy čepování piva bude celá akce, kterou provede oblíbený moderátor Vojtěch Bernatský, doplněna o velkou dětskou zónu, doprovodný program v podobě hudebních vystoupení a XI. ročník akce Beskydské rekordy. Frýdek-Místek na vrcholu světa Frýdek-Místek se pokusí překonat v letošním roce svůj historicky první pokus o rekord, kdy se pokoušel překonat nejvyšší vrchol světa Mt. Everest. Rekord se tehdy v roce 2009 nevydařil, Frýdek-Místek ale i tak zdolal nejvyšší vrchol Evropy Mt. Blanc. Podaří se to letos? Přijďte ho podpořit i vy, a k tomu si užít spoustu chutné gastronomie, ze které si vybere každý. Podrobné informace na www.fmplnychuti.cz