Sweetsen Fest, jehož v pořadí už šestnáctý ročník se uskuteční od 19. do 23. června, se letos propojí se Základní uměleckou školou ve Frýdku-Místku, která si připomíná osmdesáté výročí svého založení. Akce se také obrazně vrací ke svým kořenům a chce více propagovat pod heslem Frýdek-Místek sobě svoji původní a unikátní myšlenku lokální benefice. Tradiční Sweetsen Fest, který patří k největším multižánrovým openair festivalům v kraji, se letos chystá na svůj 16. ročník. Po loňském výročním a velkolepém zahájení na přehradě Olešná a předloňském zahajovacím koncertu na řece Ostravici v rámci oslav 750 let města se festival obrazně vrací ke svým kořenům. Stěžejní festivalové heslo Frýdek-Místek sobě bude letos naplněno zejména dvěma tématy. Prvním bude spolupráce se Základní uměleckou školou Frýdek-Místek, která slaví 80 let od svého vzniku a která je pomyslnou kolébkou velké části účinkujících. A druhým pak bude důraz na původní benefiční myšlenku akce, kdy regionální umělci podporují regionální dobročinné organizace.

Koncept festivalu Sweetsen je od svého vzniku postaven na několika jednoduchých myšlenkách. Mezi účinkujícími jsou jen soubory a osobnosti s vazbou na Frýdek-Místek a všichni vystupující umělci se vzdávají nároku na honorář. Neméně důležitý je charitativní podtext festivalu, kdy diváci sice mají tradičně vstup zdarma, ale mohou přispět a také přispívají v samostatných finančních sbírkách pro místní humanitární organizace.

V loňském roce se vybralo 109 759 korun a peníze byly rozděleny mezi Dobrovolnické centrum ADRA, Charitu Frýdek-Místek a společnost Podané ruce. Od začátku sbírek a proměny akce v benefici dosáhla vybraná částka v souhrnu již 763 357 korun a všechny získané prostředky byly použity v plné výši na projekty v našem městě.

„Striktní vazba na město, která se v počátcích mohla jevit jako omezení, se časem stala určitou výsadou a privilegiem. Nikde jinde v republice obdobný festival nenaleznete, v tom je unikátní. Je to velká zásluha i naší umělecké školy, které bychom chtěli jako festival letos poděkovat,“ dodává ředitel akce Petr Korč.

„To, že se naše škola stane oficiální součástí festivalu, mne pochopitelně velmi těší. Zapadá to do našich celoročních oslav. Během Sweetsen Festu bude mimo jiné k vidění i souborná výstava žáků našeho výtvarného oboru,“ doplňuje ředitel ZUŠ Frýdek-Místek Ladislav Muroň.

I přes symbolický návrat k podstatě festivalu se mohou návštěvnici těšit na pět intenzivních festivalových dnů nabitých pestrým programem na deseti samostatných scénách. Program festivalu se jako každoročně rozšíří i programově a poslední den, tedy 23. června ve Faunaparku, bude věnován zejména přednáškám, diskuzím a workshopům s inspirativními lidmi věnujících se často vzdělávání a práci s dětmi a mládeží. Nová část programu ponese název SWEET TALKS, ale nenechejme se zmást, často zazní i hořká pravda. Program koncepčně a dramaturgicky připravuje pedagog, matematik Tomáš Chrobák, autor populárního projektu Víkendová škola hrou a aktuálně i jeden z deseti finalistů evropského projektu Global Teacher Prize.

Zahájení festivalu ale proběhne o pět dnů dříve, ve středu 19. června, v bývalé textilní tkalcovně společnosti Slezan a bude věnováno Základní umělecké škole a jejímu výročí. Během komponovaného večera bude k vidění např. reprezentativní výstava prací žáků výtvarného oboru a hlavní částí programu bude vystoupení Symfonického orchestru Frýdek-Místek. O den později bude připraven program v divadelním klubu D.N.A. ve Faunaparku, taneční program v parku pod zámkem a odehrají se i první koncerty U Arnošta.

Hlavní část programu pak vypukne v pátek a v sobotu 21. a 22. června na pěti samostatných scénách v prostorách frýdeckého stadionu. Areál, který obsáhne hlavní Pod Svícnem Stage, Stoun Stage, Pavlač šapitó, Busking Stage a komorní scénu U Arnošta, letos čekají změny například v podobě nového umístění hlavních pódií, stovek nových míst k sezení ve velkokapacitních stanech i většího komfortu, pohodlí, technických a organizačních vychytávek pro návštěvníky.

Tradiční součástí bude samozřejmě i bohatý doprovodný dětský program. Konkrétní lineup všech osmi festivalových scén bude zveřejněn začátkem června. Symbolem letošního ročníku festivalu Sweetsen Fest se stane Základní umělecká škola Frýdek-Místek a její osmdesátileté výročí.