Jethro Tull’s Martin Barre & Band v Ostravě

Fanoušci klasického roku připravte se vydařený letošní podzim. Prog rocková legenda JETHRO TULL'S MARTIN BARRE & BAND zavítá 15. října do pražského Paláce Akropolis a o den později 16. října do Garage v Ostravě a v rámci "An Evening of Blues, Rock, and Tull" představí jak sólovou tvorbu, tak staré fláky z repertoáru Jethro Tull.

Tak si nenechte tento skvělý a pohodový koncert ujít!